Ecco perché dovresti avvolgere le chiavi dell’auto in un foglio di alluminio

Molti nuovi modelli di auto hanno una nuova incredibile caratteristica: un sistema di avviamento senza chiavi. Con questa funzione è possibile aprire l’auto senza dover infilare la chiave nella serratura o premere un pulsante. L’auto utilizza dei sensori per collegarsi alla chiave dell’auto e aprire la portiera. Una volta seduti, è possibile avviare l’auto premendo un pulsante. Sembra l’ideale, ma i ladri di auto intelligenti hanno trovato un modo per sfruttare questa funzione.

Le chiavi dell’auto che hanno il sistema di avviamento senza chiave funzionano tramite una connessione wireless. Questo segnale funziona solo quando ci si trova a circa due metri dalla propria auto, altrimenti non si connette. Purtroppo, i ladri intelligenti hanno trovato un modo per hackerare questo segnale e migliorarlo. Al giorno d’oggi non hanno bisogno di alcuna tecnologia complicata per questo: i dispositivi necessari per hackerare il segnale possono essere semplicemente acquistati in negozio e non sono così costosi.

I ladri usano un tipo di potenziatore o estensore di segnale, per migliorare il collegamento tra la chiave e l’auto. Dovrai essere vicino per questo, ma abbastanza lontano da non poter aprire la macchina da solo. Un esempio potrebbe essere che le chiavi della tua auto si trovino da qualche parte in casa tua mentre l’auto è parcheggiata davanti, oppure che tu sia in ufficio e la tua auto sia nel parcheggio. I ladri usano l’estensore per aumentare il segnale tra la tua chiave in modo che le porte si aprano quando non ci sei.

Prevenzione

È possibile utilizzare un paio di utili trucchi per bloccare il segnale. Il modo più economico e semplice è quello di avvolgere le chiavi dell’auto in un foglio di alluminio prima di metterle in borsa o in tasca. Questo disturberà il segnale. Puoi anche acquistare uno speciale portafoglio di metallo che bloccherà il segnale. Un altro consiglio che potete provare è di mettere le chiavi nel freezer quando sei a casa! Anche il freezer bloccherà il segnale. Basta ricordarsi di averle messe lì… Non sei ancora sicuro? Puoi anche chiedere al rivenditore di auto di bloccare la funzione keyless. In questo modo, nessuno può usarla.