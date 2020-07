Esposizione al sole: Consigli ed errori da evitare

La pelle è l’organo più esposto ai fattori ambientali e va protetto per evitare conseguenze spiacevoli per la propria salute. Il tema diventa ancora più attuale nella stagione estiva quando l’esposizione al Sole è maggiore. La sovraesposizione ai raggi ultravioletti è, infatti, tra i fattori di rischio più importanti nell’insorgenza dei tumori cutanei e del melanoma. Ecco, allora, le linee guida del ministero della Salute per una corretta esposizione finalizzata ad evitare alcuni degli errori più comuni che mettono a rischio la salute cutanea.

Consigli ed errori da evitare

Per prima cosa, come si legge sul portale del ministero della Salute, è necessario evitare l’esposizione al sole durante gli orari più caldi, tendenzialmente tra le 11 e le 16. Sono consigliati indumenti protettivi come cappellini con visiera, camicie, magliette e occhiali da sole. Quest’ultimi, come sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità, sono in grado di ridurre notevolmente i danni da esposizione al sole agli occhi. L’ombra naturale degli alberi o quella di ombrelloni e tettoie possono essere un ottimo alleato contro la sovraesposizione, anche se è bene tener presente che non offrono una protezione solare completa. Ancora l’Oms, a questo proposito, ricorda la regola dell’ombra: “Guarda la tua ombra: ombra corta, cerca l’ombra”.

Fattori ambientali e creme solari

Bisogna, inoltre, tener presenti sempre i fattori ambientali e meteorologici. Il cielo nuvoloso, ad esempio, permette comunque il passaggio delle radiazioni, mentre sabbia e acqua riflettono i raggi solari. La gradazione delle creme solari, poi, andrebbe modulata in base al fototipo di ciascun individuo, ovvero la classificazione utilizzata in dermatologia, determinata sulla qualità e sulla quantità di melanina presente nella pelle. Il fattore di protezione dovrà quindi essere inversamente proporzionale al proprio fototipo: tanto più la pelle è chiara e quindi sensibile ai raggi solari, tanto maggiore deve essere il fattore di protezione.