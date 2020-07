Florida, donna dà alla luce una bambina nel parcheggio dell’ospedale – Video

Una donna della Florida, Susan Anderson, ha dato alla luce una bambina nel parcheggio di un centro medico. Un’ostetrica ha preso prontamente la neonata mentre scivolava lungo le gambe della madre, evitando che cadesse a terra. Probabilmente la donna non immaginava che la nascita del suo secondo figlio invece che nella sala parto, avvenisse nel parcheggio di una clinica. Ovviamente la figlia Julia aveva fretta e non voleva più aspettare.

Viene definito “parto precipitoso” e accade nel 14% dei casi delle donne con gravidanza singola: “Nonostante le immagini incredibili, è un parto naturale che avviene con frequenza – ha dichiarato l’ostetrica protagonista di questa storia – addirittura molte donne scelgono spontaneamente di partorire in piedi”. Gelena e Julia stanno bene e sono entrambe perfettamente in salute. La madre ha deciso di condividere il video per ispirare altre donne a vincere la paura di mettere al mondo i propri figli.