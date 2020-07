Genova, Bucci: il nuovo ponte San Giorgio sarà inaugurato il 3 agosto

Ad annunciarlo su Facebook è il sindaco di Genova Marco Bucci. La cerimonia di apertura del nuovo viadotto sul fiume Polcevera si terrà alle 18.30.

Bucci ha comunicato al consiglio comunale, nella seduta in corso, data e ora dell’inaugurazione del nuovo ponte. Negli stessi istanti l’annuncio compariva sulla sua pagina Facebook. “Volevo comunicare al consiglio che abbiamo ricevuto la telefonata finale dalla presidenza della Repubblica per cui l’inaugurazione del nuovo ponte sarà lunedì 3 agosto alle 18.30, i consiglieri sono tutti invitati”. Il sindaco ha ufficializzando il nome del viadotto una volta per tutte: si chiamerà ponte “Genova San Giorgio”.

“Il ponte è d’acciaio, ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro – aveva raccontato questa mattina il sindaco durante la trasmissione Fatti e misfatti su TgCom24 – . Questi pezzi sono stati tutti montati su impalcature create da Salini Impregilo e con l’aiuto di un’azienda importante per i sollevamenti, la Fagioli, che è dell’Emilia Romagna. Quindi tutta l’Italia ha partecipato al Ponte, per questo parlo di Modello Italia”.



Le prove di carico sono iniziate domenica e potrebbero concludersi anche prima dei sei giorni iniziali previsti. Al termine dell’operazione sarà però il ministero dei Trasporti insieme al gestore dell’infrastruttura a compiere la verifica. Il 27 luglio è previsto il concerto sotto il ponte con l’omaggio alle 43 vittime del crollo del Morandi, ufficiale ora anche la data dell’inaugurazione, alla quale è prevista la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.