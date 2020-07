Il tuo cane ti segue ovunque, anche in bagno? ecco perchè

Il vostro cane è la vostra ombra? Vi segue ovunque, anche in bagno? Ovviamente, dipende da cane a cane. Qualsiasi cosa scegliate di fare in casa, ve lo troverete alle calcagna. Ma come mai il cane ha deciso di seguire i vostri passi in ogni stanza della casa? Non è un caso particolare il vostro: seguire il padrone è un comportamento non insolito per un cane. Eppure questa totale assenza di privacy per alcuni può diventare un vero e proprio disagio.

Ma perchè il nostro cane fa questo? Ci sono molte spiegazioni sui motivi che spingono tutti (o quasi tutti) i cani a seguirci dovunque andiamo: la più accreditata, sostenuta da diverse pubblicazioni scientifiche pubblicate sul Reader’s Digest, è quella collegata ad un istinto ancestrale del cane, che si sente parte di un branco e desidera quindi stare il più vicino possibile agli altri componenti di questo branco, in questo caso i suoi padroni. Questo ha a che fare anche con il “bonding”, quindi con il legame che, attraverso i secoli, si è stabilito fra cane addomesticato ed essere umano: come sostiene la professoressa Laurie Santos, direttrice del Canine Cognition Center at Yale University , il cane arriva a considerare il suo padrone come necessario alla sua sopravvivenza.

Ma questa non è l’unica spiegazione disponibile sul motivo che spinge i cani a seguire i loro padroni: c’è anche la questione del rinforzo positivo, in altre parole di tutti quei vantaggi che il cane ottiene stando vicino al suo umano. Di cosa parliamo? Coccole, carezze, qualche dolcetto, attenzioni. Tutte cose che spingono il cane a tornare sempre più vicino, per ottenerne ancora.

E a proposito di legame, come ha sostenuto la dottoressa Rachel Barrack in una intervista a American Kennel Club, c’è anche una scuola di pensiero che prevede che il cane adottato prima dei sei mesi consideri il suo padrone come la sua mamma: stargli vicino significa quindi sentirsi protetti e al sicuro.

E se tutte queste motivazioni ancora non vi bastano, sappiate che i cani sono animali essenzialmente curiosi: al di là del legame che avete, dei bocconcini che sperano di acchiappare o del fatto che vi considerino un genitore, probabilmente sono anche costantemente curiosi di scoprire cosa state combinando!