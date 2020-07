La dieta per il colesterolo alto: il pesce azzurro, ma non solo. I cibi che aiutano e quelli da evitare

“Bisogna anche capire qual è la quota di colesterolo cattivo o Ldl e quale quella di colesterolo buono o Hdl sul colesterolo totale”, ci ha spiegato la dottoressa Emanuela Russo

Combattere il colesterolo alto con l’alimentazione: la dieta che aiuta passa innanzitutto dagli omega 3, ma non solo. “Anche se, va detto, l’attività fisica regolare è fondamentale”, chiarisce subito a Gazzetta Active la dottoressa Emanuela Russo, dietista INCO (Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità) dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano.

Va poi fatto un distinguo: c’è colesterolo e colesterolo…“Quando parliamo di colesterolo alto bisogna capire la qualità del colesterolo. Due terzi del colesterolo infatti è endogeno, lo produciamo noi. Solo un terzo è esogeno. Quindi non sempre il colesterolo totale alto è indice di un’alimentazione scorretta. Talvolta è dovuto ad una familiarità. Perciò prima di tutto va esclusa la causa genetica o legata a farmaci che alzano il colesterolo, come la pillola anticoncezionale, per esempio. La questione è poi capire sul colesterolo totale quanto è quello cosiddetto cattivo (Ldl) e quanto è quello cosiddetto buono (Hdl)“.

Facciamo un po’ di chiarezza a riguardo“Il colesterolo cosiddetto cattivo o Ldl è costituito da molecole di colesterolo che portano alla formazione di placche all’interno delle arterie che possono bloccare il flusso sanguigno, causando ictus e infarto. Il colesterolo cosiddetto buono o Hdl è costituito da quelle molecole di colesterolo che vanno a spazzare via le placche. Quindi l’importante è che sia basso l’Ldl o alto l’Hdl”.

Come si alza l’Hdl? “Innanzitutto con una attività fisica costante. Di solito chi pratica sport ha un Hdl alto. Le donne in particolare poi ce l’hanno solitamente più alto”.

E attraverso l’alimentazione? Esiste una dieta che aiuta? “Gli alimenti che aiutano ad alzare il colesterolo buono o Hdl, abbassando quindi quello cattivo o Ldl, sono soprattutto quelli ricchi di acidi grassi omega 3. Bene quindi il pesce azzurro come sgombri, sardine, acciughe. E poi frutta secca, semi, avocado. Anche l’olio extravergine di oliva fa bene in questo senso”.

E quali sono, invece, gli alimenti da evitare, o quanto meno limitare?“Sicuramente gli alimenti ricchi di grassi animali saturi. Tra questi ci sono le frattaglie come cuore, cervello, lingua, fegato. E poi i crostacei e i formaggi, in particolare stagionati, ma anche l’uovo, soprattutto il tuorlo. Va però detto che l’uovo contiene anche lecitine, che sono nemiche del colesterolo: hanno un effetto ipocolesterolemizzante, aiutando a ridurne l’assorbimento. Per cui tra gli alimenti da limitare sono quelli meno impattanti”.