L’aglio, dalle numerose proprietà e molteplici usi: nel water prima di andare a dormire

L’aglio è un ingrediente molto usato in cucina ma può essere sfruttato per moltissime altre cose, grazie alle sue proprietà. Ci sono molti trucchi che possono migliorare anche la nostra salute e che comprendono l’uso dell’aglio. Probabilmente queste soluzioni non vi sorprenderanno, ma vi renderanno la vita più semplice.

Ecco alcuni usi

Il bagno è un covo di batteri, soprattutto il water. Quindi è giusto pulirlo circa ogni due giorni per eliminare ogni tipo di batterio. Esistono tantissimi modi per lavare il water. Partendo da quelli più tradizioni come ad esempio i prodotti chimici che si trovano sul mercato. Ma possiamo arrivare anche a quelli fatti in casa. Come ad esempio l’utilizzo dell’aceto con il bicarbonato oppure anche la pasticca per pulire la dentiera

Uno spicchio d’aglio nel water prima di andare a dormire

Ecco come procedere:

1. Sbucciate lo spicchio d’aglio e mettetelo nel water. È meglio farlo, ad esempio, la sera prima di andare a letto in modo che il bagno non venga utilizzato.

2. La mattina dopo, tira lo sciacquone con l’aglio dentro.

3. Ripeti il ​​trucco almeno due volte a settimana.

4. Meccanismi efficaci di controllo dell’aglio mantengono i gabinetti liberi da batteri e funghi.

L’aglio, un antibatterico naturale

Invece di usare del classico sapone o dei prodotti chimici che possono rovinare la pelle, provate un metodo del tutto naturale. L’aglio, infatti, contiene un antibatterico, un fungicida e diverse proprietà antivirali. Si consiglia di sfregare un piccolo strato di pasta di aglio sul vostro viso e lasciarlo riposare per 15 minuti. Ricordatevi di idratare la pelle dopo questo procedimento per evitare di seccarla troppo.

Immergere i vostri piedi per trenta minuti in un bagno con spicchi d’aglio finemente tritati, per combattere i funghi, facili da prendere soprattutto se siete atleti.

Mal di denti e orecchie

Se soffrite di mal di denti e non siete ancora riusciti ad andare dal dentista l’aglio potrebbe aiutarvi a lenire il vostro dolore per il tempo necessario. Secondo alcuni esperti, la posizione giusta per alleviare il dolore è quella di posizionare lo spicchio dietro al dente che vi fa male. Naturalmente se il problema persiste è necessario consultare il dentista. L’aglio, infatti, è soltanto un rimedio temporaneo e naturale.

Le infezioni alle orecchie non sono per niente piacevoli, ma l’aglio potrebbe aiutarvi nel trovare un po’ di sollievo poiché è un antibiotico naturale. Il consiglio è quello di mettere delle gocce di olio con aglio tiepido nell’orecchio, particolarmente utile per i bambini.

Usi esterni

Potreste essere sorpresi da un’intensa nevicata o da temperature particolarmente fredde che creano disagi in città, ma se in cucina avete del sale e dell’aglio niente paura i vostri problemi sono risolti! Il vostro vialetto è congelato? Non vi preoccupate, vi basterà spargere del sale con aglio sulla superficie e in poco tempo tornerà praticabile.

L’aglio è molto utile anche per le piante. Infatti, se viene mischiato con acqua e sapone e vaporizzato sulle foglie si rivelerà un ottimo pesticida. Il mix risulta perfetto perché l’aglio con le sue proprietà mantiene lontani gli insetti, senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Trattamento naturale a base di aglio per dormire meglio

Un altro interessante modo di sfruttare i benefici dell’aglio per dormire meglio consiste nel preparare una bevanda naturale dalle proprietà rilassanti.

Ingredienti

1 bicchiere di latte (200 ml)

Uno spicchio d’aglio tritato

1 cucchiaio di miele d’api (7,5 gr)

Istruzioni

Versate il latte in una pentola, aggiungete l’aglio tritato e fate bollire il tutto per circa 3 minuti.

A questo punto, mettetelo a riposare, aggiungete il miele e assumetelo.

L’ideale sarebbe ingerire questo rimedio 30 minuti prima di andare al letto per poter ottenere risultati ottimali.