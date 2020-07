Le 5 piante da giardino resistenti al sole e al caldo

In giardino ma anche sul terrazzo non c’è niente di più bello di un angolo ricco di colori e profumo. Scoprite quali sono i fiori che amano il caldo e quali varietà si rilevano le migliori piante da balcone in pieno sole. Per realizzare un angolo di relax verde davanti alle finestre di casa

Anche chi non ha uno spiccato pollice verde può abbellire l’esterno della propria casa con fiori profumati e colorati. L’importante però prima di fare acquisti in serra è individuare le piante da giardino resistenti al sole. Perché una volta posizionati in perfetta esposizione a sud, i fiori da balcone in pieno sole garantiranno fioriture colorate per tutta l’estate, e se interrerete le migliori piante da giardino resistenti al sole forte avrete la fortuna di creare un’oasi verde senza richiedere troppa attenzione e cure.

Le 5 piante perfette per i terrazzi e giardini assolati

Tra le piante da giardino più resistenti al sole forte c’è la lavanda, perfetta per creare cespugli che assicurano profumo e colore. Ma non solo: fornisce anche la materia prima per realizzare i deliziosi sacchetti per profumare la biancheria in cassetti e armadi. La lavanda si presta anche come pianta da terrazzo soleggiato, basta interrarla in vasi capienti per ottenere macchie di colore profumatissime. Bisogna fare attenzione solo a non innaffiarla troppo, meglio darle acqua solo quando la terra è asciutta da un paio di giorni ed evitare il ristagno che fa marcire le radici. Per dare un tocco di colore a finestre e terrazzi esposti a sud ci sono molte varietà fiorite come i tradizionali gerani e le petunie. Ma tra i più belli fiori da balcone resistenti al sole una soluzione colorata ed elegante è la Portulaca detta anche Fiore di Vetro che non richiede cure particolari a parte l’acqua e molta luce. La Portulaca crea delle scenografiche cascate di fiorellini colorati e profumati; per questo viene usata con successo anche quando si è alla ricerca di piante da giardino resistenti al sole per creare bordature colorate. In giardino e sul terrazzo assolato le piante rampicanti sono soluzioni molto scenografiche, da prendere in considerazione anche quando si è alla ricerca di piante da balcone in pieno sole. Tra le piante rampicanti che amano il caldo, il Plumbago, noto come Piombaggine o Gelsomino Azzurro, è un delicatissimo cespuglio a ombrello di fiorellini blu molto decorativo. Assicura una macchia di colore turchese per tutta l’estate perché, essendo originario del Sudafrica non solo non teme il caldo ma è pure la classica pianta da balcone in pieno sole. Chi vuole cespugli fioriti per tutta l’estate può scegliere tra i fiori da balcone resistenti al sole la Sanvitalia. Questa pianta garantisce i suoi fiori gialli simili a grosse margherite da inizio estate fino all’autunno. Posizionata in pieno sole, la Sanvitalia forma un cespuglio ricco che non teme il caldo, mentre non ama il freddo intenso. Va innaffiata regolarmente, appena la terra si asciuga. In base al tipo di gelsomino e alle dimensioni che può raggiungere, questa è una delle piante da giardino resistenti al sole che ben si adatta anche a essere coltivata in vasi da sistemare su balconi e terrazzi. È una pianta molto elegante, ideale per creare pareti fiorite e profumate se sistemata contro muri o aggrappata a graticci per pergolati. Cresce rapidamente senza bisogno di grandi cure, ha solo necessità di molta acqua che mantenga la terra umida.