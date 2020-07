Maltempo, bomba d’acqua su Milano

Una forte bomba d’acqua si sta abbattendo dall’alba a Milano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Monitorati i fiumi Lambro e Seveso dove al momento non si registrano problemi.

La protezione civile di Milano era già in allerta dalle prime ore di venerdì. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa su città e hinterland intorno alle 5 andando a ingrossare i due corsi d’acqua. Alle 6.20 l’esondazione era quasi certa: “Temporali molto forti in Brianza a a Milano. Per ora livelli bassi ma si prevede innalzamento repentino. Attivato sistema di protezione civile per fiumi e sottopassi”, aveva scritto su Facebook Marco Granelli, assessore alla mobilità del comune di Milano“.