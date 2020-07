Pressione bassa in estate, ecco casa fare

La pressione può essere associata ad alcuni sintomi poco specifici – stanchezza, debolezza muscolare, a volte mal di testa o senso di nausea – che possono verificarsi con maggior frequenza in alcune particolari situazioni: con il gran caldo che favorisce la dilatazione dei vasi e ne riduce ulteriormente i valori, in caso di disidratazione determinata il più delle volte da eccessiva sudorazione, abitudine a bere poco, perdita di liquidi con le urine (per diabete mellito, ad esempio) o a seguito di alcune patologie dell’apparato gastrointestinale (diarrea, malattie intestinali o patologie infiammatorie croniche).

Se l’abbassamento della pressione è causato, invece, da un rapido passaggio da una posizione seduta alla stazione eretta sono possibili alcuni disturbi più caratteristici: cute pallida e fredda, sudorazione, vertigini, annebbiamento della vista (lipotimia) fino, nelle condizioni peggiori, a una transitoria completa perdita di coscienza (sincope).

In alcuni casi, specialmente nelle persone più anziane, l’ipotensione può essere secondaria a malattie del sistema nervoso o cardiocircolatorio, a disfunzioni endocrine, ad anemia o anche all’effetto di particolari farmaci: in tutti questi casi occorre ricorrere al consiglio del medico.

Pressione bassa, consigli

Nei casi più semplici, in assenza di malattia e soprattutto nei più giovani, non occorrono per lo più trattamenti specifici ma, per la sua risoluzione, è sufficiente l’adozione di alcuni corretti comportamenti.

Specie nella stagione calda ed in soggetti con una propensione alla pressione bassa, sarà d’aiuto bere un maggior quantitativo di acqua, abolendo invece qualsiasi tipo di alcolici che accentuano la vasodilatazione e aumentano la disidratazione, eventualmente salare un po’ di più (ma sempre senza esagerare) gli alimenti.

Nei mesi estivi, è bene fare anche maggiore attenzione alla dieta, evitando pasti troppo abbondanti e ricchi in carboidrati (ipotensione post-prandiale) e alzandosi lentamente da tavola al termine del pasto.

I cibi da mangiare

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la pressione bassa. Ci sono cibi che aiutano ad alzarla e altri, al contrario, che la abbassano ancora di più. Tra questil’alcol perché favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e quindi un abbassamento della pressione. Evita quindi di bere alcolici se soffri di pressione bassa.

Per combattere la pressione bassa è utile seguire una dieta equilibrata e ricca di frutta, come albicocche, pesche, meloni, agrumi, banane, fichi e uvetta. Anche verdura e legumi sono consigliati. A pranzo e cena, spazio quindi a pomodori, insalata, patate, fagioli, spinaci, zucchine, fagioli e lenticchie. Puoi utilizzarli anche per condire un piatto di pasta.

Semaforo verde per i cereali come orzo, riso integrale, crusca di avena. Utile anche bere due o tre tazzine di caffè e il tè.

Tra gli altri alimenti: zenzero, liquirizia e cacao. Metti lo zenzero nei frullati, oppure nei centrifugati. Mangia caramelle di liquirizia o mastica i bastoncini di radice pura. Bevi infine almeno due litri di acqua al giorno. Perfette anche bevande arricchite con sali minerali.

Anche l’abbigliamento ha la sua importanza: meglio indossare vestiti leggeri e non esporsi al sole o uscire di casa nelle ore più calde della giornata per non rischiare colpi di calore.Maggiore accortezza, con l’alzarsi delle temperature, va prestata all’assunzione di terapie con farmaci ipertensivi (ed anche di altro tipo) per i quali potrebbe essere necessario ricalibrare il dosaggio sempre sotto consiglio medico.

Ecco cosa fare in caso di malore

Se, nonostante questi accorgimenti, ci si accorge di essere sorpresi da un calo repentino di pressione, il suggerimento è quello di stendersi subito a terra, sollevare le gambe ed eventualmente praticare qualche esercizio muscolare di tipo isometrico, ad es. stringere i pugni ripetutamente per qualche secondo o meglio ancora incrociare i piedi e, tenendoli uniti tra loro, tirare con forza con le gambe nel tentativo di liberarli.