Scoiattolo assetato chiede disperatamente dell’acqua fresca da bere

Uno scoiattolo si avvicina senza alcun timore facendo capire subito di volere dell’acqua fresca da bere. Il video è stato girato da Paul Camps, che di recente era stato in visita al Parco Nazionale del Grand Canyon, in Arizona.

E così Paul estrae una bottiglietta e la pone delicatamente tra le zampe dell’animaletto, aiutandolo a sorreggerla. La gestualità dello scoiattolo è insolita e commovente: l’animale sembra implorare disperatamente un po’ d’acqua, la ottiene e alla fine decide di andare via. L’uomo era in giro per ammirare la bellezza del panorama che gli si parava davanti.

Camps racconta “Quasi immediatamente mi sono accorto di questo scoiattolo. Mi seguiva e sulle prime ho fatto finta di nulla. Però ne ho anche approfittato per riprenderlo con il mio smartphone”. Paul, che era in compagnia della sua fidanzata, ha infine concluso con una battuta