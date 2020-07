Stromboli, esplosioni dal vulcano: terrore sull’isola

Due forti esplosioni, avvertite distintamente dalla popolazione, oggi all’alba sul vulcano Stromboli. Lo ha reso noto l’Ingv, che ha registrato la forte intensità, caratterizzata da lancio di lapilli incandescenti, della cosiddetta attività stromboliana. Il materiale piroplastico è finito su tutta la terrazza craterica e lungo la Sciara del fuoco, senza causare danni. Dal punto di vista sismico è stata registrata una breve sequenza di eventi esplosivi e un incremento dell’ampiezza del tremore vulcano.



Nessun danno si è registrato sull’isola dove il vulcano è costantemente monitorato dall’Istituto di vulcanologia e dalla Protezione civile dopo le due eruzioni – di maggiore intensità – che un anno fa crearono grande allarme e la morte di un giovane escursionista messinese Massimo Imbesi, 35 anni, sorpreso con un amico mentre stava salendo sul vulcano dal versante di Ginostra, il borgo di Stromboli raggiungibile solo via mare che conta complessivamente una quarantina di residenti. Era il 3 luglio. A quella fortissima esplosione con trabocco di lava che arrivò a poche centinaia di metri dall’abitato della piccola frazione ne seguì un’altra di simile intensità il 28 agosto.



“Ci sono stati momenti di paura, certo, soprattutto dopo quanto accaduto un anno fa, ma è tutto sotto controllo, Non si sono registrati danni né a persone né a cose, per fortuna”, dice il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, che ha competenza sull’isola di Stromboli. “Queste esplosioni – spiega il sindaco – non sono come quelle dello scorso anno, ecco perché non hanno suonato le sirene. Perché non è motivo di pericolo particolare ma in ogni caso si è attivata la struttura. Infatti, sto andando a Stromboli per questo”. Il sindaco ha già sentito la Prefettura e la Protezione vivile. Ma ripete: “E’ tutto sotto controllo”.



Dopo i fenomenti del 2019, il vulcano è tenuto in costante osservazione dai tecnici e le escursioni sui crateri, che ogni giorno portano sull’isola centinaia di turisti, sono sospese. E’ possibile salire non oltre i 290 metri e solo con l’ausilio di guide.