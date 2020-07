SUPRADYN ricarica 50 Richiamato dalle farmacie, iodio superiore alla media

La Società Bayer Spa ha comunicato che sta procedendo al ritiro volontario dal commercio di alcuni lotti dell’integratore multivitaminico SUPRADYN. Nello specifico si tratta dei lotti n. N1U489 e N1U493 del prodotto SUPRADYN RICARICA 50+ 15CPR EF – cod. 935662561.

Il provvedimento, si è reso necessario per esclusive ragioni qualitative, in quanto contengono un quantitativo di iodio superiore a quanto dichiarato in etichetta, e rispettivamente 231 mcg e 227 mcg invece di 75 mcg. La Società Bayer ha chiesto pertanto di procedere quanto prima al blocco dei lotti sopra menzionati giacenti presso le farmacie, mentre eventuali giacenze dovranno essere accantonate e predisposte per il ritiro.