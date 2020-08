Da ora sarà più facile individuare gli Alberi monumentali d’Italia. Su google maps c’è la mappa ad hoc delle piante. A realizzare un catalogo di dati online visualizzabili sul noto servizio web geografico, la direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Mipaaf, in occasione del terzo aggiornamento dell’Elenco ufficiale.

Fino ad oggi, occorreva mandare un’email per ricevere le istruzioni necessarie a geolocalizzare gli alberi su Google maps attraverso l’inserimento di latitudine e longitudine. Adesso, grazie al catalogo su Maps, la ricerca delle informazioni è più immediata e i punti degli alberi monumentali come dei dati relativi, sono sempre a disposizione. In questo modo, non solo è molto semplice la localizzazione, ma è anche possibile impostare la navigazione dalla propria posizione a quella dell’albero cercato. Per accedere alla mappa clicca qui