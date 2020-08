Birra con frammenti di vetro, è allarme: ritirata una delle birre Krombacher.

Il brand produttore di birra Krombacher ha richiamato parte della produzione. L’azienda ha trovato frammenti di vetro probabilmente finiti nelle bottiglie durante la fase di confezionamento. L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de al link: https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/detail/lebensmittel/56659.

Gli stati federali della Germania e i rivenditori del prodotto, hanno informato i clienti che l’articolo “Limobier Lemon Natural Torbido” in bottiglie di vetro da 0,33 litri potrebbe non essere sicuro a causa della potenziale presenza di frammenti di vetro all’interno della bottiglia”. E invita i clienti “a non consumarlo e a smaltirlo nel modo che ritieni appropriato”. Per prevenire rischi per la salute, si chiede ai consumatori di consegnare la merce nel luogo di acquisto in cui è stato acquistata, ha dichiarato la società in un comunicato stampa raccomandando alle persone che detengono prodotti appartenenti dal lotto L09 a L21 con scadenza del 27.05.2021); S07: dal 44 a S23: 59 con scadenza del 16.06.2021; S00: 01 a S00: 51 con scadenza del 17.06.2021; S03: 58 a S10: 47 con scadenza del 17.06.2021, di non consumare e distruggerli, o di chiederne il rimborso.

La società esclude che i prodotti oggetto del ritiro siano stati importati nel nostro Paese. Ma, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” c’è sicuramente la possibilità che i turisti italiani siano interessati.