Coronavirus in Italia, aumentano i casi: 642 contagi e 7 morti

Salgono i nuovi contagi in Italia: registrati 642 casi (ieri 403) e 7 morti (ieri 5) in 24 ore. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (66, +8) e i ricoverati (866, +23).

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 255.278. Le vittime, in totale, sono 35.412, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 642 casi (ieri 403). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute

Guariti e dimessi

I guariti nelle ultime 24 ore sono 364, per un totale di 204.506 (ieri 174). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 66, otto in più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 866 (+23 rispetto al giorno precedente). Sono invece 14.428 le persone in isolamento domiciliare (+240). I tamponi sono al momento 7.713.154, in aumento di 71.095 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.551.287, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Aumentano anche le terapie intensive (66, +8), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono incrementati di 240 unità (ora sono 14.428). Gli attualmente positivi sono 15.360 (+271). I dimessi ed i guariti sono saliti a 204.506 (+364). In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (229).