Coronavirus Italia, prosegue impennata contagi : 845 nuovi contagi e 6 morti.

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 256.118. Le vittime, in totale, sono 35.418, con 6 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 7). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 845 casi (ieri 642). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione Sardegna ha comunicato il seguente ricalcolo: dal totale di ieri sono stati eliminati 5 casi in provincia di Nuoro poiché duplicati.

Veneto: 196 nuovi casi in 24 ore, 1 morto

Altri 77 nuovi casi di coronavirus in Veneto nel pomeriggio di oggi, conteggio che porta il numero dei nuovi infetti in regione nelle 24 ore a quasi 200 (196 per la precisione). A dirlo è il bollettino pomeridiano della Regione Veneto. Un decesso è stato registrato nel pomeriggio. 1 minuto fa

Campania: 53 contagi, nessun decesso e guariti

Sono 53 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale precisando che, di questi, 12 sono riferiti a rientri dall’estero o sono contatti di precedenti casi di rientri. Nel bollettino quotidiano si comunica inoltre che, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 2.381 tamponi. Il totale dei positivi in Campania sale a 5.456 su 371.608 tamponi complessivamente processati. Il dato relativo ai decessi non subisce variazioni e resta fermo a 440, così come quello dei guariti, che rimangono 4.345. 2 minuti fa

Il dato odierno dei nuovi contagiati da Covid (845) è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Un periodo – quest’ultimo – ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l’inizio della cosiddetta ‘fase 2’ dal 18 maggio scorso. I casi totali sono così saliti a 256.118, i morti a 35.418.