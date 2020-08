Dieta della mela rossa, depura l’organismo e favorisce la perdita di peso

La mela rossa è un frutto che si trova tutto l’anno. La maturazione sul melo avviene da fine agosto a metà ottobre a seconda delle zone in cui viene coltivata. In seguito, viene conservata e resa disponibile sul mercato anche durante i mesi invernali. L’alto contenuto di vitamine e antiossidanti permette di poter seguire la dieta della mela rossa per favorire la depurazione dell’organismo e il calo di peso corporeo. Vediamo, quindi, cos’è la dieta della mela rossa.

L’organismo, spesso, accumula tossine con conseguente senso di pesantezza e rallentamento del metabolismo. La dieta della mela rossa può essere seguita attenendosi a delle semplici regole. Esistono più versioni tra cui scegliere in base alle proprie necessità. Alcuni la seguono per depurare l’organismo, altri per favorire la perdita di peso. La prima versione prevede di mangiare 3,5 kg in un giorno senza aggiungere altri cibi. La sazietà provata nel mangiare questo gustoso frutto attenuerà il senso di fame, contribuendo a mantenere un giusto apporto nutritivo e idrico.

La seconda versione della dieta della mela rossa prevede un consumo di mele in quantità sufficiente a placare il senso di fame durante il giorno. Quindi, la dose può variare da soggetto a soggetto in funzione delle abitudini. Lavoro, studio e attività pratiche stimolano differentemente l’appetito dell’individuo. La differenza rispetto alla prima consiste nel poter assumere liquidi a piacimento a base vegetale come, ad esempio, tè e tisane alle erbe. Il consiglio è di non bere bevande gassate.

L’ultima variante di dieta della mela rossa è molto veloce e bastano solo 3 giorni. Il primo giorno prevede di mangiare solo ed esclusivamente 4,5 kg di mele. Durante il secondo e terzo giorno si potranno associare 200 gr. di yogurt magro. In tal modo, si repura il benessere fisico. Quindi, con poche semplici regole è possibile depurare l’organismo dalle tossine. Quest’ultime, si accumulano con alimentazione sbagliata e pasti festivi a base di pietanze grasse e succulente.