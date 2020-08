Dieta, la giusta quantità di acqua da bere in base al tuo peso

È sempre bene ricordare le infinite proprietà dell’acqua che troppo spesso tendiamo a sottovalutare o dimenticare presi come siamo dal provare l’ultimo integratore di tendenza: come le piante, anche noi esseri umani più assumiamo acqua, più stiamo bene e i benefici si ripercuotono su tutto il corpo, letteralmente dalla testa ai piedi.

Bere la giusta quantità di acqua tutti i giorni, infatti, contribuisce a farci perdere peso, a ridurre la ritenzione idrica, ad essere concentrati sul lavoro e ad avere un aspetto più riposato. Non solo, l’acqua elimina più facilmente le tossine dal nostro corpo, lubrifica le articolazioni, combatte la stitichezza, riduce lo stress e ancora allevia l’affaticamento muscolare.

Insomma è un toccasana naturale che di frequente assumiamo soltanto quando siamo assetati: bisognerebbe al contrario bere lungo l’arco della giornata, considerato che il nostro fegato – per non rischiare di lavorare troppo – riesce a smaltire 200 ml ogni 15 minuti.

Come sapere, allora, quanta acqua bere quotidianamente senza sbagliare? In genere i medici e i nutrizionisti raccomandano di bere circa 1,5-2 lt di acqua al giorno, anche se, per essere più precisi, bisogna valutare il fattore peso per dare una stima più precisa.

Esiste in quest’ottica una facilissima formula che possiamo applicare sempre: si calcola che per ogni kg di peso siano sufficienti 30 ml di acqua, dunque chi pesa 60 kg, avrà bisogno di 1,8 litri per stare bene, mentre chi ne pesa 100, dovrà arrivare ai 3 litri.