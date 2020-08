È morta l’attrice Franca Valeri, addio alla signora dello spettacolo

E’ morta l’attrice Franca Valeri. L’artista si è spenta questa mattina 9 agosto, intorno alle 7.40, nella sua casa di Roma. Nata a Milano nel 1920, il suo vero nome era Franca Maria Norsa e aveva compiuto 100 anni lo scorso 31 luglio. Tra i talenti più puri della scena italiana, la sua vita si è sempre suddivisa tra teatro e cinema, dove ha lavorato con professionisti come Alberto Sordi e Federico Fellini.

La sua carriera parte già da adolescente, quando le sue caricature danno vita alla “Signorina snob”, così battezzata poi dalla radio, oppure a “Cesira la manicure”, personaggio che stigmatizzava i comportamenti ipocriti della borghesia milanese, e alla “Signora Cecioni”, una romana popolana sempre al telefono con la madre.

”Ogni volta che mi illudo d’incontrare quel signore che ritengo sia il teatro, mi rendo conto di vivere la più bella illusione della mia vita”, ha sempre dichiarato Franca Valeri ed in questa illusione, in questo incontro è stato il segreto della sua vitalità e della sua longevità, senza mai perdere il contatto col mondo e le sue trasformazioni. L’attrice è morta oggi a Roma, circondata dall’affetto della famiglia, a pochi giorni dal centesimo compleanno, il 31 luglio.



Era nata a nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica. Facile dire, di un’ artista che ha interpretato da subito dopo la guerra i vizi, i mutamenti, le debolezze di una società in grande trasformazione e poi decadenza, ricordando che questa signora, colta, ironica, di gusto, è stata la prima vera voce femminile autonoma della scena italiana, sin dal suo debutto nel 1948. In ”Bugiarda no, reticente” poco prima dei 90 anni, aveva scritto ”La nostra generazione era preparata. La preparazione non è solo forza fisica, ed è indubbio che noi siamo più robusti dei giovani, l’esercizio è soprattutto di genere morale”. Allora ancora saliva in scena e stava per debuttare con una nuova commedia, ”Non tutto risolto”, mentre si batteva pubblicamente e riusciva a far cancellare il progetto di una discarica vicino a Villa Adriana.