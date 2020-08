Flavio Briatore: “Io positivo? È solo prostatite”

Flavio Briatore, imprenditore e proprietario del Billionaire di Porto Cervo da domenica 23 agosto è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano e sarebbe positivo al Coronavirus secondo quanto reso noto in anterpima ieri 25 agosto da L’Espresso. La sua positività, mai smentita dal suo staff, non viene però comunicata dallo stesso Briatore che, parlando al Corriere della Sera, ha detto di avere solo “una prostatite”, ma di sentirsi “molto bene”. Il suo caso rientrerebbe nel focolaio scoppiato al suo locale, dove oltre 60 persone hanno contratto il Covid19.

Briatore: “Ho fatto il tampone ma non so se sono positivo”

Dalla sua camera nel reparto solventi (quindi non per pazienti affetti da Covid19), Briatore ha rilasciato un’intervista al Corriere delle Sera, in cui non ha mai confermato di essere positivo al virus. “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”, ha detto prima di interrompere la chiamata per l’ingresso dei medici. Ha aggiunto, infine, di aver fatto il tampone, ma di essere ancora in attesa dell’esito.

Daniela Santanché conferma la prostatite: “In condizioni serie? Fake news”

La parlamentare di Fratelli d’Italia Santanché, amica e socia di Briatore, intervenendo a In Onda su La7 martedì 25 agosto, ha smentito che fosse stato contagiato dal coronavirus.”Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici, a parlare: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite”.