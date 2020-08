La Regina Elisabetta pronta a lasciare il trono?, dedicherà gli ultimi anni al principe Filippo

Secondo alcuni media inglesi la Regina sarebbe prossima a lasciare il trono per prendersi cura del marito ormai 99enne. Mantenendo la corona, ci sarebbe così un graduale passaggio di testimone in favore del figlio Carlo.

Per ora sono solo indiscrezioni che si rincorrono dentro e fuori i corridoi di Buckingham Palace: la regina Elisabetta II d’Inghilterra sarebbe pronta a lasciare l’onere degli impegni ufficiali a suo figlio, il principe Carlo, mantenedo però la corona. Non un’abdicazione dunque, ma più un blando e graduale passaggio di testimone in favore del primogenito. La notizia non è ufficiale, ma i “rumors” sono sempre più frequenti, soprattutto da quando a marzo la regina Elisabetta II ha smesso di mostrarsi in pubblico in seguito allo scoppio della pandemia. Le indiscrezioni più esplicite arrivano da Closer Weekly, un settimanale britannico che ha citato una fonte interna rimasta ovviamente anonima.

Una decisione che, dopo più di 68 anni di regno, il più lungo della storia inglese, potrebbe arrivare per stare accanto al marito, il principe Filippo, che ha compiuto lo scorso giugno la veneranda età di 99 anni. Secondo la fonte di Closer Weekly “la regina può essere vista come severa da molti, ma col passare degli anni è diventata più cordiale. Lei e Filippo pensano che la loro famiglia è il più grande risultato ottenuto”