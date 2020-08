Meteo, stop all’estate: in arrivo tanta pioggia e temperature a picco

Tanta pioggia e temperature a picco, un vero e proprio stop all’estate quello che ci attende nel corso della prossima settimana. Secondo le previsioni elaborate da iLMeteo.it, dopo un weekend movimentato “la prossima settimana si aprirà, già da lunedì, all’insegna del maltempo per alcuni angoli del Paese. Fin dal mattino dovremo fare i conti con forti temporali e con rischio di nubifragi sui comparti meridionali della Sardegna, sull’alta Toscana, su gran parte del Lazio, con forti piogge anche su Roma, poi anche su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Sempre al primo mattino, altri rovesci, sia pure meno intensi, potranno interessare in maniera irregolare il Nordest, specie i rilievi, mentre sul resto del Nord e al Sud vivremo una situazione più tranquilla e in parte soleggiata”.

“Nel corso del pomeriggio la fase più attiva del peggioramento si concentrerà al Nordest, sulla Toscana, e sulle regioni adriatiche – si legge sul focus del sito iLMeteo.it – Continuerà inoltre a piovere, seppur in forma meno diffusa, sul Lazio. Permarranno invece condizioni discrete al Sud, salvo per una maggiore nuvolosità su Puglia, Campania e nord della Sicilia: su queste zone non possiamo escludere l’arrivo di qualche precipitazione entro sera”.