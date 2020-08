Nudista rincorre un cinghiale che gli ha rubato la borsa: l’inseguimento al lago diventa virale

Sono diventate virali sui social una serie di foto che ritraggono un uomo nudo, un naturista, rincorrere un cinghiale che ha rubato la sua borsa. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, gli scatti sono stati realizzati mercoledì scorso a Teufelssee, un lago a ovest di Berlino, dove l’uomo stava prendendo il sole. Un cinghiale, animale molto diffuso nei pressi capitale tedesca, ha afferrato una delle borse del nudista, costringendolo a rincorrerlo davanti a decine di altri turisti.

Il cinghiale, seguito dai suoi piccoli, viene inseguito dal nudista, nel tentativo di recuperare una borsa gialla contenete il suo pc portatile. Secondo quanto si apprende, le immagini arrivano dalla Germania, dove la Freikörperkultur (cultura dei corpi liberi) è molto diffusa. E molto comuni sono anche i cinghiali: l’anno scorso l’agenzia statistica europea Eurostat ha dichiarato che ci sono circa 150 milioni di suini nell’Ue e il 40 per cento di loro potrebbe trovarsi in Spagna e Germania. Insomma una serie di foto esilaranti, ma, tutto sommato, non così improbabili.