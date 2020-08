Olio extravergine di oliva a digiuno è un ottima abitudine: ecco i benefici

L’olio di oliva ha un’azione blandamente lassativa; per ottenere quest’effetto abbastanza insolito e normalmente non ricercato, l’olio d’oliva dev’essere assunto a stomaco vuoto e a dosi di circa 30 ml nell’adulto.

Affinché si comporti come un lassativo, l’olio d’oliva dev’essere infatti somministrato in quantità importanti, in modo che una piccola parte sfugga all’assorbimento intestinale; questo, infatti, ne annullerebbe l’effetto nei tratti successivi di intestino. Proprio per questa facilità all’assorbimento, l’impiego dell’olio di oliva come lassativo fornisce un notevole apporto calorico all’organismo (circa 267 calorie per 30 ml), e può per questo risultare controindicato agli obesi ed alle persone che seguono diete ipocaloriche.

Bere olio extra vergine di oliva al mattino a digiuno: Aumenta il colesterolo buono

L’olio extra vergine di oliva è ricco di proprietà importanti per il nostro organismo. Contiene infatti antiossidanti, acidi grassi essenziali, polifenoli in grado di mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. In particolare favorisce un aumento del colesterolo buono Hdl, mentre fa diminuire il colesterolo cattvo Ldl.

Bere olio d’oliva al mattino a stomaco vuoto favorisce inoltre la corretta funzionalità dell’apparato digerente. Agevola infatti il transito degli alimenti e aiuta l’intestino a lavorare con facilità e senza sforzi. Ha infatti un leggero effetto lassativo.

L’olio extra vergine d’oliva svolge anche un’azione depurativa sul fegato ed ha un potente effetto antinfiammatorio. Fa bene allo stomaco e riduce problemi legati all’organo, come la gastrite.

Un cucchiaio d’olio d’oliva al mattino a stomaco vuoto: potente effetto antitumorale

Consumare olio extravergine d’oliva è “la prima profilassi anti-cancro che possiamo fare”, ha spiegato la dottoressa Farnetti. Esso è infatti ricco di idrossitirosolo e tirosolo, sostanza dalle proprietà antitumorali.L’olio Evo rinforza anche il sistema immunitario e regola il microbiota intestinale, ossia l’insieme dei microrganismi che si formano nell’intestino.

Olio d’oliva al mattino: fa bene a capelli e ossa.

Ricco di antiossidanti e polifenoli, l’olio extravergine di oliva favorisce la longevità con il suo potente effetto anti-invecchiamento. Migliora l’assorbimento delle vitamine, in particolare A, E, D e K2. Favorisce dunque la bellezza della pelle, aiuta la memoria e rinforza le ossa. Consente infatti di assorbire più calcio e magnesio.