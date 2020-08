Pesce nel congelatore quanto dura? ecco il calcolo da fare

Volete fare scorta di pesce per poi conservarlo in congelatore? Ottima idea, ma attenti a quanto tempo lo conservate a basse temperature. Se superate il massimo consentito, dovrete buttarlo e avrete sprecato tanto buon cibo. Il tempo di conservazione di questo prelibato e delicato alimento dipende dalla sua composizione e in particolar modo dal contenuto di grassi.

I pesci che ne sono ricchi possono rimanere in congelatore per non più di tre mesi. Non devono superare i 90 giorni, dunque, lo sgombro, il tonno e il salmone. I pesci più magri possono invece restare in congelatore per il doppio del tempo: merluzzo e sogliola, ad esempio, potete tenerli così fino a sei mesi. Per quanto riguarda invece polpi, seppie e calamari, il tempo di conservazione non deve essere prolungato oltre i 4 mesi. Tutti gli altri pesci possono infine essere conservati nel congelatore per massimo 3 mesi.

È importante che il pesce che decidete di congelare sia fresco e ben pulito primo di essere riposto a basse temperature. Ponetelo in sacchetti adatti allo scopo, ben chiusi e scriveteci sopra la data di conservazione. In questo modo sarà più facile ricordarsi quando il prodotto è stato acquistato.