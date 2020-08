Prurito e bruciore vaginale, ecco quando il caldo facilita le infezioni

Il prurito vaginale è un disturbo assai frequente nel mondo femminile: si tratta di una sgradevole percezione di formicolio od irritazione a carico di vagina e vulva. Comuni alle donne di tutte le età, i problemi intimi sono un disturbo che quasi ogni donna riscontra nel corso della vita. Oltre alle irritazioni e ai fastidi lievi e quasi fisiologici che riguardano la parte esterna della vagina, si tratta nella maggior parte dei casi di infiammazioni e vulvo vaginiti ma possono sopraggiungere anche vere e proprie infezioni da curare e trattare con apposite terapie.

Durante l’estate i rischi aumentano

Il caldo, l’umidita, la sabbia, l’uso di indumenti aderenti, la frequentazione di piscine e bar affollati sono fattori che aumentano la probabilità di sviluppare vulvovaginiti da candida, gardnerella o altre infezioni. Non è quindi un caso che per molte donne il primo episodio di candidosi nella vita si verifichi proprio al rientro delle vacanze. Inoltre, il sole e la disidratazione possono abbassare le difese immunitarie con conseguente aumento del rischio di infezioni.

I consigli per l’estate

Cosa Fare in presenza di Prurito Vaginale

Mantenere in equilibrio la flora vaginale

Dedicare quotidianamente – e più volte al giorno – alcuni minuti del proprio tempo all’igiene intima

Utilizzare detergenti a pH fisiologico

Utilizzare il preservativo in caso di rapporto sessuale occasionale: il profilattico garantisce un’ottima protezione dalle malattie sessualmente trasmesse (che porterebbero creare prurito vaginale)

Preferire abiti di cotone per favorire la traspirazione delle parti intime

Se necessario, seguire una terapia antibiotica o antimicotica: i batteri e i funghi sono infatti i primi imputati nelle patologie caratterizzate da prurito vaginale

Utilizzare carta igienica non colorata e non profumata: le sostanze coloranti ed i profumi possono aggravare il prurito vaginale

Ridurre lo stress: la meditazione e lo yoga costituiscono importanti rimedi per rilassare il corpo e lo spirito

Prima di un rapporto, si consiglia di lubrificare l’area vaginale: lo sfregamento può infatti accentuare il prurito

Effettuare lavande esterne con acqua fresca: il freddo dell’acqua attenua il prurito vaginale, anche se temporaneamente

Rivolgersi immediatamente al medico in caso di prurito vaginale associato a perdite biancastre o colorate maleodoranti: in tal caso è sospettabile un’infezione da Candida o da Trichomonas

Controllare la glicemia (in caso di diabete)

Seguire una dieta ipocalorica in caso di sovrappeso/obesità

Quando non necessario – ovvero in assenza di mestruazione – evitare il più possibile l’utilizzo di assorbenti esterni o proteggi-slip che potrebbero irritare la cute fragile e delicata delle parti intime

Cosa evitare in presenza di Prurito Vaginale

Utilizzare detergenti intimi aggressivi o di qualità scadente

Indossare frequentemente biancheria intima sintetica

Indossare abiti stretti e sintetici: la fibra sintetica trattiene calore ed umidità, rendendo l’area genitale un terreno ideale per la proliferazione di patogeni

Graffiare la zona genitale: i graffi possono accentuare il prurito preesistente o favorirne la comparsa

Utilizzare deodoranti genitali o profumi: questi prodotti possono irritare la mucosa vaginale, alterarne il normale pH e creare prurito

Utilizzare spermicidi come metodo contraccettivo: queste sostanze possono irritare la mucosa vaginale e favorire prurito

Utilizzare il preservativo in caso di allergia al lattice: il prurito è un sintomo caratteristico delle reazioni allergiche

Utilizzare biancheria intima, asciugamani o abiti precedentemente indossati da un soggetto affetto da infezioni

Rimanere con il costume umido per lungo tempo: anche in questo caso, l’umidità creata dal costume umido rende l’area genitale un terreno ideale per la proliferazione di batteri e funghi

Cibi Utili da assumere in caso di Prurito Vaginale

Assumere yogurt con fermenti lattici vivi od un probiotico in caso di terapia antibiotica prolungata (per rafforzare le difese immunitarie)

Assumere tanta frutta e verdura, in quanto ricca di antiossidanti (vitamina C ed E)

Seguire una dieta sana e bilanciata, priva di eccessi

Cibi da evitare in caso di Prurito Vaginale

Limitare il consumo di dolci: gli zuccheri possono creare un ambiente favorevole all’attecchimento di alcuni patogeni

Ridurre o evitare il consumo di caffè e cioccolata

Limitare il consumo di alimenti a pasta lievitata

Rimedi Naturali

Per velocizzare la guarigione del prurito vaginale, è possibile ricorrere a creme o prodotti da applicare localmente ma esternamente a base di estratti vegetali che possono conferire sollievo dal sintomo in questione. In questo senso, possono tronare utili, ad esempio, prodotti a base di aloe, tea tree oil, timo, ecc.