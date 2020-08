Rischia la vita per un Selfie: turista è stato quasi inghiottito da uno squalo balena

Il 26 luglio, Ikbal Nurkarim stava facendo snorkeling durante un soggiorno nel villaggio turistico di Talisayan, nella provincia di Berau, nel Borneo orientale. Mentre era sulla barca, Ikbal ha fatto un tuffo in acqua e ha chiesto al suo amico di scattare una foto di fronte a un enorme squalo balena. La creatura impressionante però in quell’attimo, ha spalancato l’enorme bocca come se stesse per ingoiarlo per intero. Le cronache sono piene di casi simili.

I più fortunati se la cavano come in questo caso con qualche “ammaccatura”. A tanti altri non va così bene, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Rischiare la vita per un semplice autoscatto col cellulare, per immortalare in un fermo immagine quel momento di pura adrenalina. Si chiama Daredevil Selfie la pericolosa moda dei selfie estremi, che sta contagiando sempre più giovani. Ma per quale motivo lo fanno? Sostanzialmente per mettersi in mostra o semplicemente per gioco. E, trattandosi di un fenomeno che riguarda i giovanissimi, naturalmente non può rimanere fuori la dimensione social.