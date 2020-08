Salse di Soia richiamate dai supermercati per possibile presenza frammenti di vetro

I supermercati Tigros hanno diffuso il richiamo di tre salse di Soia a marchio Suzi Wan per la possibile presenza di corpi estranei di origine vetrosa. I prodotti interessati sono venduti in vasetti da 125ml, identificabili attraverso i codici EAN (4002359351105 Salsa di Soia con scadenza 06/07/2022, 4002359005336 Salsa di Soia 43% di sale con scadenza 05/07/2022 e 4002359361104 Salsa di Soia dolce con scadenza 07/07/2022) riportati chiaramente anche sul tappo delle confezioni.

La Suzi Wan, che ha deciso di richiamare i prodotti a titolo precauzionale, specifica nell’avviso di richiamo che analoghi prodotti con date di scadenza differenti rispetto a quelle indicate in tabella, così come altre referenze della gamma Suzi Wan, non sono oggetto di richiamo. A scopo precauzionale, si raccomanda a chi avesse le salse interessate dal richiamo di non consumarle e di restituirle al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda produttrice al numero 02/57514220 e 80303130 oppure all’indirizzo email Contact@it.mars.com.