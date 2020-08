Uso eccessivo di collutorio può sviluppare tumore alla bocca o alla gola

Una corretta igiene orale è importante non solo per proteggere la salute di denti e gengive, ma anche per evitare complicazioni più gravi al di fuori della bocca.L’uso eccessivo di collutori (tre risciacqui) al giorno potrebbero avere maggiori possibilità di sviluppare un tumore alla bocca o alla gola. Ma non è tutto, per compromettere il benessere cardiovascolare basterebbero infatti due “sciacqui” al giorno, sufficienti per aumentare la pressione sanguigna di 3,5 mmHg.Una situazione che, secondo i ricercatori, aumenterebbe il rischio di attacchi cardiaci. A dirlo sono i ricercatori dellla University of Glasgow Dental School e pubblicata su Oral Oncology.

Ma il risultato della ricerca non spinge assolutamente a trascurare l’igiene dentale,la scarsa pulizia orale accresce la possibilità di sviluppare il cancro.Gli studiosi non sono stati in grado di analizzare i tipi di collutorio perché, appunto, hanno tratto gli elementi di studio da una ricerca di qualche anno fa. Le persone che lavavano poco i denti, comprese quelle con protesi dentarie o con gengive perennemente sanguinanti, hanno i rischi più alti.

David Conway, autore principale della ricerca ha detto: “Non consiglierei l’uso abitudinario del collutorio, punto. Ci sono occasioni o patologie per cui un dentista può prescriverlo, per esempio nel caso di una bassa salivazione dovuta all’assunzione di alcuni farmaci. Ma per me, tutto ciò che serve è spazzolarsi frequentemente i denti con un dentifricio al fluoro e controllarsi regolarmente dal dentista”.

La ricerca ha analizzato i dati basandosi su un’indagine precedente che comprendeva i casi di quasi duemila malati di cancro e altrettante persone sane.