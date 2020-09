Allerta alimentare: Richiamato dal Ministero della Salute un lotto di salmone affumicato venduto dai supermercati Unes

Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo di un lotto (SA75-22620) di salmone norvegese affumicato, venduto presso i supermercati Unes, a seguito dell’accertamento di presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato dal richiamo – prodotto per Unes da Sicily Food Srl nello stabilimento di via Miniera Mintini, ad Aragona (AG) – è venduto in confezioni da 100 grammi e la data di scadenza fissata al 22 settembre.

Chi fosse in possesso di confezioni facenti parte del suddetto lotto è invitato, oltre ovviamente a non consumarlo, a riportarlo quanto prima presso il punto vendita dove lo si è acquistato per ottenere il rimborso. Va infine precisato che, con ogni probabilità, questo provvedimento di ritiro potrebbe essere collegato a un precedente richiamo di salmone norvegese, anch’esso con tracce di Listeria monocytogenes, a marchio Primia ma prodotto nel medesimo stabilimento.