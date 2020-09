Colon irritabile, ansia e stress i reponsabili pricipali: i rimedi naturali più indicati

Uno dei principali responsabili della sindrome del colon irritabile sembra proprio essere l’ansia. L’intestino è definito da molti un secondo cervello. Ed è sempre a livello di stomaco e intestino che le emozioni si fanno sentire, sia in positivo sia in negativo. Stati di ansia, tensione e rabbia trattenuta sono alla base di molte problematiche a carico del nostro apparato digerente, quali sindrome del colon irritabile e colite ulcerosa. Non è ancora ben chiaro come ansia e questa patologie siano in relazione tra loro, o quale venga prima, ma una serie di studi hanno verificato che queste condizioni tendono a coesistere.

È ormai comprovato il potere che ansia e stress hanno sul nostro corpo: ne influenzano la normale produzione ormonale, indeboliscono il nostro sistema immunitario oltre ad agire negativamente su tutte le nostre funzioni corporee. In particolare, sono responsabili di alcune malattie psicosomatiche, definiti in tal modo a causa della stretta correlazione tra la psiche, la mente, ed il soma, il corpo. Bisogna dire che non è ancora del tutto chiaro come ansia e sindrome del colon irritabile siano correlati tra loro, ma diversi studi hanno messo in evidenza come queste patologie tendano a presentarsi nella maggioranza dei casi in contemporanea.



Soprattutto in questo periodo inoltre, per colpa dell’emergenza coronavirus, è venuto a crearsi un contesto in continua evoluzione, che sfugge alla possibilità di essere controllato. In questa situazione di incertezza, di continuo cambiamento e di attesa del ristabilirsi della normalità, siamo chiamati ad adattarci ad un nuovo ritmo di vita e a norme di comportamento atte alla prevenzione. Tutto questo però, ha naturalmente dei risvolti dal punto di vista psicologico: preoccupazione, paura, stress, tristezza, che aumentano lo stato d’ansia delle persone.

Quali possono essere le cause principali?

L’origine della malattia non è ancora del tutto chiara, e proprio perché si tratta di una sindrome consiste in un insieme di sintomi, che possono essere di diverso tipo come abbiamo visto. Vi sono numerosi fattori che possono giocare un ruolo nell’alterazione dell’ asse cervello-intestino: predisposizione genetica, infezione intestinale pregressa, eventi stressanti ripetitivi e cronici o altri fattori psico-sociali.





Le terapie più utili?

L’esercizio fisico regolare, il riposo e una buona dieta possono aiutare a ridurre le tensioni. Gli effetti della dieta e dell’alimentazione sull’IBS variano da persona a persona, va sottolineato che nessun alimento provoca la sindrome del colon irritabile, ma alcuni cibi possono peggiorare i sintomi in persone particolari e predisposte. Ad esempio una dieta ricca di fibre può migliorare la stitichezza e anche altre disfunzioni, ma allo stesso può da sola provocare diarrea a gas intestinale. Non esistono schemi di cura standardizzati per questo disturbo, ma la cura, compresa la terapia farmacologica, deve essere definita dal medico specialista in queste malattie sulle necessità del singolo individuo.

Colon irritabile: i rimedi naturali più indicati

In caso di sindrome del colon irritabile si può ricorrere ad alcuni rimedi naturali che hanno effetto sull’apparato digerente. Ecco quelli che hanno maggiore successo.

Menta, melissa e zenzero

Si tratta di piante officinali che hanno grandi benefici per il colon irritabile.

L’olio essenziale di menta piperita riduce i gas intestinali e i crampi. Attenzione all’assunzione di menta se soffrite di reflusso gastroesofageo, perché lo accentua.

La melissa è una pianta carminativa, che è in grado di eliminare i gas intestinali e lenire i dolori ad essi associati.

La curcuma

A livello intestinale, la spezia dal colore dell’oro ha una spiccata attività antinfiammatoria. Da esperimenti in vitro è risultato che essa ha anche una marcata attività miorilassante, contribuendo a rilassare la muscolatura liscia. Per questo motivo la curcuma è uno dei rimedi naturali per eccellenza per la sindrome del colon irritabile

Un’altra pianta che rientra nelle carminative è lo zenzero. È in grado di ridurre i gas intestinali, il gonfiore, migliorare la funzionalità gastrica e calmare la diarrea.