Come realizzare biscotti per cani fatti in casa: sani e buoni

Se stiamo tanto attenti alla nostra alimentazione, perchè non fare altrettanto per i nostri amici pelosi? Non meritano forse di alimentarsi in modo sano e naturale, con cibi di cui conosciamo la qualità degli ingredienti? E’ un modo per dimostrare loro il nostro amore e far sì che possano a lungo rimanere in salute. In questo modo potremo di tanto in tanto evitare di comprare cibi confezionati e risparmiare. Vi sono vari blog e siti da cui prendere spunto ecco alcune ricette.

1) Biscotti per cani integrali

300 gr di farina integrale

170 gr di fiocchi d’avena

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

70 gr di latte in polvere

250 gr di burro di arachidi

2 uova

Impastate in una ciotola tutti gli ingredienti indicati, fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendete con il matterello, ritagliate i biscotti con delle formine e infornateli a 180°C per 25 minuti, fino a doratura.

2) Biscotti per cani alla farina di mais

150 gr di farina di grano tenero

150 gr di farina integrale

150 gr di farina di mais

70 gr di germe di grano

1 cucchiaio di lievito in polvere per dolci

125 gr di burro

240 ml d’acqua

1 uovo e 1 cucchiaio d’acqua

2 cucchiai di prezzemolo tritato

2 cucchiai di foglie di menta tritate

Unite in una ciotola tutti gli ingredienti, tranne le uova. Impastate per ottenere un composto omogeneo. Suddividetelo in due parti e stendete ciascuna con il matterello. Ritagliate i biscotti con le formine e disponeteli su due teglie ricoperte di carta da forno. Sbattete l’uovo con un cucchiaio d’acqua e spennellate la superficie dei biscotti. Cuocete per 35 minuti a 180°C, invertendo la posizione delle teglie a metà cottura.

3) Biscotti per cani al formaggio

300 gr farina di grano tenero

40 gr fiocchi d’avena

70 gr di formaggio Cheddar o Emmental tritato

25 gr di parmigiano grattugiato

80 gr di purea di mele

2 cucchiai d’olio d’oliva

3 cucchiai d’acqua

Unite tutti gli ingredienti in una ciotola e impastate fino ad ottenere un composto omogeneo. Se occorre, unite ancora un po’ d’acqua o di farina per regolare la consistenza. Stendete l’impasto mantenendo uno spessore di circa ½ centimetro. Cuocete in forno a 180°C per 30 minuti. Questi biscotti si conservano fino a 2 settimane in un contenitore ermetico.

4) Biscotti per cani ai semi di lino

340 gr di farina integrale

340 gr di farina di grano tenero

55 gr di germe di grano

3 uova

240 ml di olio vegetale

85 gr di latte in polvere

240 ml d’acqua

Sciogliete il latte in polvere nell’acqua. Sbattete le uova insieme all’olio e versatele nella ciotola in cui avrete unito gli ingredienti secchi. Aggiungete anche il latte in polvere disciolto in acqua. Se non avete a disposizione il latte in polvere, unite a poco a poco del latte fresco. Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciate riposare a temperatura ambiente per 15-20 minuti. Quindi stendete l’impasto, ritagliate i biscotti e cuocete a 190° per 40 minuti circa, o comunque fino a doratura

5) Biscotti per cani alla banana

1 banana

150 gr di farina d’avena

70 gr di fiocchi d’avena

4 cucchiai di prezzemolo secco

3 cucchiai di burro d’arachidi

1 uovo sbattuto

Schiacciate la banana con una forchetta o frullate per formare una purea. Unitela agli altri ingredienti e impastate. Lasciate riposare il composto per 5 minuti a temperatura ambiente. Suddividetelo in palline e disponetele, schiacciandole sul fondo, ad una ad una su una teglia ricoperta di carta da forno. Cuocete i biscotti a 150°C per circa 40 minuti, fino a doratura.

6) Biscotti per cani alle patate

300 gr di farina integrale

100 gr di purea di patate

Unite la farina e la purea di patate. Amalgamate i due ingredienti impastando con le mani. Se occorre, aggiungete un po’ d’acqua o un po’ di farina. Stendete l’impasto, ritagliate i biscotti con le formine e cuocete a 180°C per 20 minuti. Conservate i biscotti per cani ottenuti in un sacchetto di carta.

7) Biscotti per cani alla zucca

120 gr di purea di zucca

400 gr di farina integrale

40 gr di fiocchi d’avena

2 uova

3 cucchiai di burro di arachidi

½ cucchiaino di cannella

Unite in una ciotola la farina, i fiocchi d’avena e la cannella. A parte mescolate le uova con la purea di zucca e il burro d’arachidi. Unite agli ingredienti secchi la parte liquida e impastate fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendete l’impasto, ritagliate i biscotti e cuoceteli in forno a 180°C per 30-35 minuti.

8) Biscotti per cani al miele

125 gr di burro di arachidi

90 gr di miele

1 cucchiaio d’olio d’oliva

250 ml di brodo di pollo

80 gr di fiocchi d’avena

150 gr di farina integrale

150 gr di farina di tipo 0

Mescolate il miele, l’olio e il burro d’arachidi. In una ciotola a parte unite le farine e i fiocchi d’avena. Formate in composto omogeneo e stendetelo con il matterello. Ritagliate i biscotti e cuoceteli a 180°C per circa 15 minuti, fino a doratura.

9) Biscotti per cani alla farina di riso

150 gr di farina di riso

50 gr di farina di carrube

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

200 ml d’acqua

Questi biscotti sono senza glutine. Unite gli ingredienti in una ciotola e impastate fino ad ottenere un composto omogeneo. Se serve, aggiungete ancora un po’d’acqua. Stendete l’impasto e ritagliate i biscotti con le formine. Cuocete in forno a 180°C per 10-15 minuti.

10) Biscotti per cani alla cannella

300 gr di farina integrale

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

125 ml di latte o acqua

60 ml di olio vegetale

30 gr di noci tritate

1 uovo grande

1 cucchiai di miele

1 cucchiaino di cannella in polvere

In una ciotola sbattete le uova e unite acqua o latte e olio. Versate a poco a poco gli ingredienti secchi, il miele, la cannella e le noci, quindi impastate. Stendete l’impasto con il matterello, arrotolatelo e tagliatelo a fette per ottenere i biscotti. Cuocete in forno a 180° per 15 minuti. Potrete guarnire i biscotti, una volta pronti, con del formaggio cremoso.