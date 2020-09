Dieta Mediterranea contro lo spreco di cibo tra Bagnacauda e Ribollita

Dalla Bagnacauda alla Ribollita, dalle polpette alle zuppe fino agli arancini. Sono tante le ricette tipiche della Dieta mediterranea, metodo antico ma sempre efficace per evitare la vergogna dello spreco di cibo. E’ l’appello rilanciato in un video dal presidente della fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio e il portavoce della Federazione italiana cuochi chef Alessandro Circiello, in occasione della Giornata mondiale antri sprechi promossa dall’Onu.

“Nel mondo un terzo del cibo prodotto viene sprecato – ricorda Pecoraro Scanio – mentre circa 1 miliardo di persone soffrono fame e denutrizione. Inoltre la CO2 rilasciata in atmosfera per il cibo sprecato equivale a quella di uno stato collocato subito dopo Usa e Cina come milioni di tonnellate di Co2 prodotte”. Secondo Pecoraro e Cierciello che molte ricette in italia abbiano una funzione antispreco “occorre ricordarlo a tutti ed educare cittadini ed operatori ad una pratica del no allo spreco alimentare”.