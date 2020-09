Edoardo Stoppa, addio a ‘Striscia la notizia’ dopo 12 anni

Dopo tanti anni di servizi dedicati agli animali e, in particolare, alla denuncia di atti di sopruso e situazioni di degrado, Edoardo Stoppa ha deciso di dire addio a Striscia la Notizia.

La notizia è ufficiale, quindi dal 28 settembre – data ufficiale di partenza della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5 – lo storico inviato non ci sarà: erano dodici anni che Stoppa era ormai il volto ufficiale di servizi su animali maltrattati, da quando nel 2008 aveva debuttato nel cast del tg, conquistando la notorietà presso il grande pubblico della tv generalista e mettendo fine con le sue inchieste anche a casi gravi di maltrattamenti di animali.

Edoardo non abbandonerà tuttavia la tv. Di fatto, l’inviato cambierà canale e passerà alla ‘concorrente’ Tv8, in uno spazio appositamente riservatogli all’interno di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Il suo ruolo a Ogni Mattina sarà leggermente diverso – ma non troppo – da ciò che Edoardo faceva a Striscia la Notizia: Stoppa continuerà infatti ad occuparsi di benessere degli animali, allargando però i suoi servizi al più generale benessere degli esseri umani. Tra gli argomenti trattati a Ogni Mattina c’è ad esempio un servizio sull’abbandono degli spazi verdi: natura e amici a quattro zampe continuano dunque a essere al centro delle indagini del noto inviato, a cui il pubblico di Canale5 si era ormai affezionato, soprattutto per la dedizione e la passione per il mondo degli amici a quattro zampe.

Non sembra – almeno non da fonti ufficiali – ci sia stata comunque la cosiddetta maretta tra l’inviato e il tg satirico: la decisione di Edoardo Stoppa è probabilmente dovuta esclusivamente a motivi professionali e non è ancora dato sapere se sarà sostituito all’interno di Striscia la Notizia. I servizi sugli animali erano, del resto, molto popolari.