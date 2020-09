Esplosione in villetta nel Bolognese, un ferito grave

Un’esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno in una villetta in via della Torre, zona Paderno sui colli di Bologna. Dalle prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita, ustionata in modo grave. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia e 118, anche con l’elicottero.

L’esplosione sarebbe avvenuta nel seminterrato della villetta ed è stata avvertita anche a distanza, ma non è ancora stato chiarito cosa l’abbia provocata.

Nella casa è al lavoro la polizia che sta cercando di ricostruire cosa abbia provocato l’eplosione, udita anche a distanza. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la zona.