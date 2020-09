Fibromialgia: come alleviare il dolore in maniera naturale

La fibromialgia, altresì conosciuta come sindrome fibromialgica, rappresenta una malattia cronica e sistemica che si caratterizza da dolori muscolari diffusi e intensi, spesso associati ad una serie di altri sintomi come il senso di affaticamento, la perdita di memoria e l’alterazione dell’umore.

La Fibromialgia è una patologia di recente scoperta e tuttora oggetto di studio da parte della comunità scientifica. Cause e fattori di rischio sono ancora causa di dibattito, ma le nuove conoscenze acquisite negli ultimi anni ci permettono di intervenire in maniera mirata, sebbene ancora non esista una vera e propria cura.

Le persone con questo disturbo possono anche provare:

fatica

problemi a dormire

dormire per lunghi periodi senza sentirsi riposati

mal di testa

depressione

ansia

incapacità di concentrarsi o difficoltà a prestare attenzione

dolore o dolore acuto nell’addome inferiore

Proprio per questa ragione, il trattamento spesso si basa su espedienti volti a rilassare i muscoli e, di conseguenza, alleviare il dolore. Alcuni rimedi naturali per la fibromialgia possono funzionare meglio di altri, ma ricordiamo che in questo caso un approccio fondato sulla cura non solo del corpo, ma anche della mente è quello che può portare i risultati migliori.

Terapie alternative

Molti pazienti fibromialgici ricorrono a terapie alternative o complementari. In alcuni casi i risultati sul dolore e sulla rigidità muscolare sembrano essere buoni, anche se mancano studi che ne valutino gli effetti. Le terapie alternative per ridurre il dolore ed alleviare lo stress non sono approcci nuovi (esempio: meditazione e yoga), ma il loro uso è diventato più popolare negli ultimi anni, soprattutto tra le persone con malattie croniche, come la fibromialgia.

Numerosi pazienti affetti da FM hanno riferito un miglioramento dei sintomi nel corso di diete a basso contenuto di grassi che stavano seguendo per perdere peso. Non esiste una dieta specifica per la FM, ma certamente per una patologia che si esprime con dolore e stanchezza muscolare l’alimentazione ha un ruolo decisivo. Delle numerose proposte di regimi dietetici quella che più corrisponde alla esperienza di numerosi pazienti è quella del Dr. Thomas Weiss, il quale ha recentemente pubblicato un testo monografico sull’argomento (non disponibile però in italiano), del quale vengono riportate le indicazioni principali nel nuovo sito dei Fibroamici (vedi sezione Links).

Rimedi naturali per la fibromialgia

1. Yoga

Uno studio randomizzato controllato del 2010 pubblicato sulla rivista “Pain” ha preso in esame un gruppo di 53 donne affette da fibromialgia. Ad alcune è stato fatto praticare yoga mentre alle altre è stato somministrato il trattamento medico standard.

Al termine del periodo di 8 settimane le donne che avevano praticato yoga mostrano un notevole miglioramento dei sintomi rispetto al gruppo di controllo: meno dolore, stanchezza, umore più leggero, e migliore atteggiamento mentale.

2. Agopuntura

Questa antica pratica della medicina tradizionale cinese è molto rinomata per i suoi effetti antidolorifici in molte condizioni di salute.

Uno studio pubblicato sulla rivista “Cochrane Database of Systematic Reviews” ha analizzato 395 persone con fibromialgia dimostrando che l’agopuntura può effettivamente aiutare a trattare il dolore e la rigidità muscolare che caratterizzano questa patologia.

3. Meditazione

La meditazione è oggi oggetto di numerose ricerche perché sembra in grado di cambiare il cervello e migliorare molte patologie legate al sistema nervoso e allo stress.

Uno studio pubblicato su “Current Pain and Headache Reports” ha dimostrato che la meditazione può alleviare il dolore favorendo un profondo rilassamento. Nello stato di meditazione possono cambiare i percorsi neuronali e quindi migliorare il modo in cui il cervello elabora i segnali del dolore.

4. Vitamina D

Si stima che la maggior parte della popolazione sia carente di vitamina D e molti studi hanno dimostrato che agisce positivamente su una vasta gamma di condizioni di salute.

Uno studio pubblicato sulla rivista “Pain” ha coinvolto 30 donne con fibromialgia che mostravano alle analisi carenza di vitamina D. Alcune di esse hanno assunto vitamina D e le altre un placebo. Al termine del periodo di 20 settimane coloro che avevano ricevuto la vitamina D mostravano una maggiore riduzione del dolore, della stanchezza mattutina e minore rigidità fisica rispetto al gruppo di controllo.

5. Magnesio

Fondamentale per la nostra salute, molti ne sono carenti. Il magnesio aiuta a trattare molti disturbi di salute, tra cui la fibromialgia. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che i pazienti affetti da fibromialgia hanno livelli di magnesio molto più bassi rispetto alle persone sane. L’assunzione di magnesio può ridurre il dolore, la rigidità muscolare e l’insonnia caratteristici della fibromialgia.



Ecco alcuni consigli alimentari utili ai pazienti affetti da Fibromialgia possono quindi essere così riassunti: