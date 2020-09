Gli straordinari benefici del limone: ecco tutte le proprietà di questo straordinario frutto

Il limone ci accompagna tutto l’anno, non manca mai in cucina o nelle nostre dispense, ed è molto utilizzato: eppure, raramente si pensa al limone come a un frutto dalle proprietà curative e terapeutiche. Forse proprio a causa del fatto che, aspro com’è, in genere non lo si mangia, ma piuttosto lo si usa per le preparazioni gastronomiche: condire l’insalata, come guarnizione tagliato a fette o a spicchi, nell’acqua di cottura dei cibi, oppure per la preparazione di bevande, liquori e frutta candita. Ma il frutto dallo smagliante color giallo sole, è un agrume dalle proprietà sorprendenti.

Il limone è composto al 90% di acqua pura e vitale, di pochi zuccheri e proteine e nessun grasso: apporta solo undici calorie l’etto.

Il suo sapore agro è dovuto alle sostanze aromatizzanti, quali limonene e cumarine, che prevalgono sugli zuccheri, presenti in piccole quantità, al pari delle proteine.

Gli straordinari benefici apportati dal limone sono legati alla presenza di flavonoidi; ecco un elenco di tutte le proprietà di questo frutto:

Sgrassa i vasi sanguigni: il limone pulisce i vasi sanguigni dalle tossine accumulate, ed è quindi uno dei più potenti anti-aterosclerosi naturali. Come dimostrato dal dipartimento di Farmacia dell’università di Pisa, il limone, grazie ad un particolare flavonoide chiamato naringenina, proteggerebbe dal rischio di ischemie.

Il succo di limone contiene anche un acido organico di primaria importanza: l’acido citrico. Responsabile del sapore aspro del limone, è contenuto nel quantitativo di circa il 6-7%. Questa sostanza non solo favorisce la buona conservazione del frutto, ma esercita anche diversi benefici per l’organismo.

I benefici dell’acido citrico:

migliora la digestione;

è un antifermentativo;

favorisce l’assimilazione;

migliora l’assorbimento del ferro;

è diuretico;

ostacola la formazione di calcoli renali di cistina, xantine e acido urico.

Il modo migliore per beneficiare delle numerose proprietà del limone è assumere ogni mattina al risveglio acqua tiepida con succo di limone: ha una profonda azione depurativa dell’organismo e aiuta a combattere numerosi disturbi.