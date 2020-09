Intervento incredibile in Russia: Rimosso un serpente dall’esofago di una donna

Un chirurgo ha rimosso un serpente dall’esofago dopo essere strisciato nella bocca di una donna che si era addormentata sotto un albero nel villaggio di Levashi nella Repubblica del Daghestan, in Russia. I medici hanno dovuto rimuovere il rettile lungo un metro sotto anestesia. Filmata l’operazione per liberare l’esofago della donna dalla vipera. Il video, mostra mentre il chirurgo con l’aiuto di un tubo speciale, cattura il serpente e lo estrae dalla bocca della donna.

Il rettile di un metro ha spaventato non solo il paziente, ma anche il medico che ha estratto il serpente. Questo è il primo caso in assoluto documentato in tutto il mondo in cui sul tavolo operatorio viene estratto un serpente dall’esofago di una donna. Ecco il video: