Listerie in insalata di pollo M-Classic Saladbowl Chicken: non consumate questo prodotto

Nuova allerta alimetare, la catena dei supermercati Migros, attraverso una nota apparsa sul proprio sito, ha comunicato il richiamo per rischio microbiologico da listerie del prodotto “M-Classic Chicken Saladbowl”. L’allerta sulla contaminazione è stata notificata anche al laboratorio cantonale di Zurigo e all’Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L’USAV raccomanda di non consumare questo prodotto e Migros lo ha immediatamente ritirato dalla vendita, si legge in un comunicato odierno. Un’infezione con il batterio Listeria monocytogenes ha solitamente un decorso lieve o addirittura senza sintomi in persone con un sistema immunitario intatto.

Negli individui immunodepressi possono svilupparsi una serie di sintomi gravi, talvolta letali. Durante la gravidanza la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure una setticemia o una meningite neonatale. I punti vendita interessati sono quelli delle filiali Migros Zurigo (Zurigo, Glarona), Aare (Argovia, Berna, Soletta) e Neuchâtel/Friburgo. Tuttavia, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai tantissimi frontalieri italiani e a tutti i clienti di fare attenzione e chiaramente non consumare il prodotto interessato fino a nuova comunicazione. Non si possono escludere anche gravi rischi per la salute.