Lo yogurt fa bene, ecco 10 importanti motivi

Lo yogurt fa bene alla salute, aiuta la digestione, fornisce una giusta dose di energia e ha un sapore piacevole. Ma non tutti sanno che ha anche molti altri vantaggi. Vi diamo quindi dieci importanti ragioni per iniziare a mangiare uno yogurt tutti i giorni. Innanzitutto l’acido lattico in esso contenuto ha un effetto positivo e protettivo per la salute di gengive e denti e può aiutare a contrastare il danno procurato da altri alimenti e bevande, quali il caffè. È provato infatti che, anche se contiene zucchero, lo yogurt non ha effetti nocivi sullo smalto dei denti.

Lo yogurt aiuta a contrastare i sintomi derivanti dalle allergie stagionali: i probiotici possono ridurre al minimo la reazione allergica in presenza di pollini ed altri allergeni. Risulta inoltre utile anche per prevenire e combattere il raffreddore: la ricerca ha dimostrato che lo yogurt rafforza il sistema immunitario, rendendo le cellule T più forti e più attive. Altri studi hanno messo in relazione il consumo di yogurt con l’ipertensione: per il 30% degli individui presi in esame è bastato assumere una quantità di yogurt pari al 2% dell’apporto calorico giornaliero per vedere scendere le probabilità di sviluppare l’alta pressione sanguigna.

Lo yogurt fa bene alle ossa ed aiuta a prevenire l’osteoporosi: come tutti i latticini, apporta una grande fonte di calcio e contribuisce alla salute dello scheletro umano; in particolare, lo yogurt con l’aggiunta di vitamina D fornisce un maggiore aiuto per mantenere ossa forti e sane. Inoltre, lo yogurt previene le infezioni da lieviti; l’assunzione di antibiotici, solitamente, aumenta le probabilità di contrarre un’infezione da lieviti: le colture attive dello yogurt possono aiutare ad equilibrare i livelli di pH e prevenire questo disagio.

Lo yogurt, alimento ricco di carboidrati e di vitamine del gruppo B, fornisce una grande quantità di energia. Può aiutare sia prima che dopo l’allenamento sportivo: il potassio e il sodio, in esso contenuti, possono contribuire a sostituire gli elettroliti persi con la sudorazione e a farci sentire freschi anche dopo una dura sessione di training. Contenendo poi tutti gli aminoacidi essenziali necessari per costruire i muscoli e gli altri tessuti del corpo, è una proteina completa che supporta tutte le necessarie funzioni biologiche del corpo umano. Infine, lo yogurt fa bene alla linea: aiuta a bruciare i grassi ed a perdere peso.