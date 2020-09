L’Oms avverte: “Non sarà l’ultima pandemia”

“Negli ultimi anni, molti paesi hanno fatto enormi progressi nel settore della medicina, ma troppi hanno trascurato i propri sistemi sanitari di base, che sono fondamentali per contrastare le epidemie”, ha aggiunto, evidenziando che ogni paese “dovrebbe investire nella sanità pubblica per investire su un futuro più sano e sicuro”.

Questa non sarà l’ultima pandemia. La storia ci insegna che le epidemie e le pandemie fanno parte della vita. Ma quando arriverà la prossima, il mondo dovrà essere pronto, più pronto di quanto sia stato in questa occasione”. Sono le parole del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

