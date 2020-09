Mangiare il cioccolato una volta a settimana fa bene al cuore: ecco tutti i dettagli

Il cioccolato è un alimento che ha molte proprietà benefiche: aiuta a proteggere il cuore. A rendere questo gustoso alimento prezioso alleato per il cuore, sarebbe l’alto contenuto di polifenoli e flavonoidi, che aiutano a controllare i livelli di colesterolo nel sangue oltre ad avere proprietà antiossidanti.

Nelle ricerche effettuate, oggetto di studio degli esperti, erano stati arruolati complessivamente oltre 330 mila soggetti. Stando ai risultati di quest’ultima ricerca, pubblicata sul Journal of Preventive Cardiology, le persone che hanno riferito di mangiare cioccolato almeno una volta alla settimana avevano un rischio inferiore di malattia coronarica. Rischio che aumentava, invece, negli individui che mangiavano raramente cioccolato o non lo mangiavano affatto.

“Quantità moderate di cioccolato sembrano proteggere le arterie coronarie, ma è probabile che grandi quantità non lo facciano. Le calorie, lo zucchero, il latte e i grassi nei prodotti disponibili in commercio devono essere tenuti in considerazione, in particolare nei diabetici e nelle persone obese”, ha affermato il dottor Chayakrit Krittanawong, coautore dello studio e medico presso il Baylor College of Medicine.