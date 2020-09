Meteo, in arrivo ciclone autunnale: ecco dove colpirà

Estate addio! Per tutta la settimana numerosi fronti perturbati colpiranno l’Italia, ma è solo il preludio a quanto accadrà nei prossimi giorni.

Le regioni settentrionali e centrali hanno già iniziato nelle ultime ore ad essere interessate da rovesci o temporali, a tratti anche intensi. Tutto ciò è causato dalla depressione d’Islanda, ovvero il centro motore delle perturbazioni atlantiche. Nei prossimi giorni, essa scenderà ulteriormente di latitudine, inviando verso l’Italia una serie di perturbazioni che provocheranno piogge abbondanti su molte regioni. Come se ciò non bastasse, nel corso del prossimo weekend un ciclone di stampo autunnale attraverserà il nostro Paese e, oltre a far crollare le temperature fin sotto la media stagionale, causerà non solo nubifragi, ma addirittura il ritorno della neve a quote relativamente basse sulle Alpi.

Il primo e più importante peggioramento del tempo è atteso per giovedì, quando nel corso della mattinata un’intensa perturbazione sospinta da caldi venti meridionali e alimentata da aria più fresca atlantica, colpirà il Nord e la Toscana: piogge diffuse, abbondanti e a volte sotto forma di nubifragio potranno interessare gran parte di questi settori, ma soprattutto Alpi, Prealpi, medio e alte pianure, Liguria e Toscana settentrionale. I venti rinforzeranno sia da Ponente, sia da Libeccio e soffieranno con raffiche che potranno raggiungere anche i 100 km/h nella giornata di venerdì.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sarà proprio venerdì che farà il suo ingresso aria più fredda che abbasserà sensibilmente le temperature, dapprima al Centro-Nord, poi, nel fine settimana, anche al Sud. Con l’arrivo del freddo le precipitazioni sulle Alpi si trasformeranno in neve che cadrà fin sotto i 1200 metri a ridosso dei confini alpini. Località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Bormio, San Martino di Castrozza potranno dunque vedere la prima nevicata stagionale, anche se non accumulerà al suolo. Diverso il caso di Livigno, dove sono attesi circa 10 cm di neve fresca entro il weekend.

Nel dettaglio, oggi a nord il tempo sarà instabile, con precipitazioni a carattere sparso. Al centro, sono attese piogge e temporali su Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna settentrionale. Al sud avremo temporali su Puglia e coste campane, sole altrove.

Domani il tempo peggiora al nord, con precipitazioni diffuse. Al centro peggiora su Toscana e poi Umbria con temporali. Al sud sarà soleggiato.

Venerdì 25, al nord avremo piogge su Triveneto, Lombardia e Liguria. Al centro è previsto maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Al sud, maltempo in Campania, Calabria e Sicilia.

Nel weekend giungerà un ciclone freddo che causerà una nuova ondata di maltempo, dapprima al centrosud e poi al nordest.