Olivello spinoso: un concentrato di vitamine

L’Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), un arbusto che fa piccole bacche arancioni (simili alle giuggiole), ricche di nutrienti e dalle notevoli proprietà benefiche. La pianta cresce spontanea nei luoghi aridi e sabbiosi, come, ad esempio, le coste europee e i deserti dell’Asia Centrale: tenace e coriacea, necessita di poco se non di tantissimo sole.

Il suo nome latino deriva da hippos, “cavallo”, e phao, “uccido”, coniato perché in epoca antica si riteneva che le bacche fossero velenose. Invece i frutti sono da sempre apprezzati in nord Europa dove vengono impiegati per fare marmellate e salse.

Le bacche, i frutti commestibili, sono un concentrato di nutrienti, poichè contengono:

vitamine A, del gruppo B (B1, B2 e B6), C, E;

oligoelementi come calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio, sodio;

carotenoidi e flavonoidi;

vari tipi di acidi tra cui acido folico, acido palmitoleico;

Omega 3 e 6.

Olivello spinoso, ecco alcuni dei suoi benefici.

Rinforza le difese e mantiene la salute cardiovascolare

I frutti sono particolarmente ricchi di vitamina C: ben 695 mg per 100 g di polpa edibile. Si tratta di una quantità ben superiore a quella che si trova nelle arance o nei kiwi, ad esempio.

In quanto ricca fonte di vitamina C, il succo di Olivello spinoso è un valido aiuto per rinforzare l’organismo e renderlo più reattivo soprattutto contro le malattie infettive (grazie aL contenuto di flavonoidi è utile anche per contrastare l’azione dei virus), svolgendo azione di prevenzione contro i malanni di stagione.

Può essere usato anche in caso di deficit del sistema immunitario, o anche durante le convalescenze, quando l’organismo, dopo la malattia, è maggiormente debilitato: aiuta anche a ritrovare l’appetito ed è d’aiuto per chi deve rimettere su peso.

Gli studi hanno dimostrato che l’Olivello spinoso contribuisce anche a proteggere e mantenere la funzionalità cardiovascolare: l’azione combinata e sinergica di vitamina C, flavonoidi, betacarotene e vitamina E, aiuta a ridurre la viscosità del sangue contrastando l’aggregazione piastrinica.

Il succo di Olivello spinoso aiuta inoltre ad aumentare i valori del colesterolo HDL, quello definito “buono”, mentre riduce i fenomeni ossidativi del colesterolo LDL, il “cattivo”: i flavonoidi dell’Olivello svolgono infatti funzione di scavenger nei confronti dei radicali liberi, che favoriscono l’ossidazione delle cellule, diminuendo la loro efficienza.

E, infine, grazie alle proprietà capillaroprotettiva e vasoprotettrice, migliora anche l’attività del microcircolo, offrendo una protezione in più all’apparato cardiocircolatorio.