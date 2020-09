Palermo, lega un cane ad un palo e lo picchia: arrestato

L’aggressione è stata notata da alcuni testimoni che hanno chiamato il 112. Non è stato semplice per gli agenti liberare l’animale, visto che l’uomo era ubriaco e ha aggredito i poliziotti.

Un uomo di 33 anni, slovacco, è stato arrestato a Palermo dalla polizia. Questo perché ieri sera, in via Lanza di Scale, ha legato un cane a un palo dell’illuminazione e lo ha colpito con calci e pugni.

