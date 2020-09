Parigi, attacco vicino ex redazione Charlie Hebdo: 4 feriti gravi

E’ in corso a Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo.

Ci sarebbero 4 feriti, fra cui una donna, secondo testimoni oculari. Gli autori dell’attacco sono in fuga, l’intero quartiere, vicino alla Bastiglia, è transennato. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo. “Attacco all’arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi. Aggressore in fuga. Caccia all’uomo in corso”, scrive il giornalista di France 24, Christophe Dansette, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. La notizia è confermata anche da altri media francesi.

L’agression a eu lieu vers 11h30. pic.twitter.com/L483KCg0ms — Christophe Dansette (@Cdansette) September 25, 2020

Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato in diretta tv l’immediata interruzione della sua visita nella Seine Saint-Denis, nella banlieue di Parigi, per recarsi alla cellula di crisi allestita al ministero dell’Interno per seguire in diretta quanto sta accadendo a Parigi. Il premier ha confermato l’attacco e il ferimento di 4 persone, due dei quali gravi.