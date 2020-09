Prostata: ecco come mantenerla in salute

Un apparato urogenitale in funzione e senza problemi è indispensabile per il benessere della prostata. La salute dell’apparato urogenitale può influnzare ed è influenzata a sua volta dalle disfunzioni che interessano la prostata: quando il primo non è funzionale può, ad esempio, facilitare la comparsa di ipertrofia prostatica o di prostatite.

Allo stesso tempo, alcune dele patologie che interessano già la prostata possono causare alcuni disturbi alle vie urinarie maschili (come cistite, uretriti e incontinenza).

Diventa chiaramente un cane che si morde la coda come in un circolo da cui non c’è uscita. Ecco perché è importante tenere pulite le vie urinarie e facilitare l’espulsione di quelle scorie che rischiano di facilitare la comparsa di disturbi di diverso genere.

Contrasta le infiammazioni della prostata

L’infezione o infiammazione della ghiandola prostatica si chiama prostatite e può comparire a qualsiasi età, anche negli uomini giovani; può essere sia acuta che cronica (quando ha una durata superiore ai 3 mesi).

È causata da una infezione da parte di alcuni tipi di germi, fra i quali Escherichia coli, Proteus, Enterobatteri, e Serratia; la proliferazione batterica è favorita da alcuni fattori, come:

alimentazione scorretta,

disfunzioni intestinali,

ipertrofia prostatica,

astinenza sessuale per lungo periodo,

stress.

I sintomi della prostatite sono diversi, fra i più comuni ci sono:

problemi di minzione,

aumentata necessità di urinare anche di notte,

febbre,

brividi,

dolore pelvico,

presenza di sangue nelle urine, impotenza.

Per alleviare le infiammazioni della ghiandola possono essere utili piante come: