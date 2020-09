Quante fibre dovremmo mangiare ogni giorno? ecco la giusta quantità

Le fibre alimentari sono una fonte inesauribile di salute: favoriscono la digestione e il corretto funzionamento dell’intestino, oltre a contribuire a regolare la presenza di zuccheri e colesterolo nel sangue. Ma in molti non le conoscono e soprattutto non sanno quanto sono importanti. I cibi ricchi di fibre come la frutta, i cereali integrali e i legumi non dovrebbero mai mancare nella dieta quotidiana. Queste sostanze svolgono diverse funzioni benefiche per il nostro organismo e contribuiscono alla regolarizzazione di alcuni processi interni. Esagerare nell’assunzione, però, potrebbe rivelarsi deleterio per il corpo, causando qualche fastidioso disturbo. Per questo è importante sapere quante fibre bisogna mangiare durante la giornata, tenendo conto che il fabbisogno giornaliero varia da uomo a donna.

Partiamo col dire che le fibre svolgono una importante azione nei processi intestinali, favorendo il normale transito del materiale che passa dall’intestino. I cibi che ne sono ricchi, è risaputo, aiutano a combattere stipsi e costipazione. Inoltre, queste preziose sostanze contribuiscono ad abbassare il colesterolo e a regolarizzare i livelli di zucchero nel sangue.

D’altra parte, però, le fibre non sono digeribili dall’intestino umano, quindi tendono a depositarsi. L’eventuale accumulo a livello intestinale può trasformarsi in fonte di batteri intestinali. Questi ultimi, a loro volta, provocano la produzione di gas, causando gonfiore e ripetuti episodi di flatulenza. Tra i cibi ricchi di fibre associati a questo processo, ci sono ad esempio i fagioli, spesso associati proprio a questa antipatica condizione.

Per evitare di incorrere in tali fastidi, bisogna dunque limitarsi ad assumere la dose giornaliera di fibre suggerita dagli esperti, soprattutto se i disturbi (gonfiore e flatulenza, appunto) si manifestazione dopo aver mangiato cibi che ne sono ricchi. Generalmente l’assunzione giornaliera raccomandata è di 38 grammi per gli uomini e di 25 grammi per le donne.