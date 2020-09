Rimedi naturali per le occhiaie, basta prepararsi un tè

Stanchezza, ore davanti al pc e poco sonno contribuiscono alla formazione delle occhiaie, un grosso problema antiestetico che affligge sia donne che uomini. Avere uno sguardo riposato e un contorno occhi senza segnature rende tutto il viso più bello. Per fortuna esistono diversi rimedi naturali contro questo problema, come ad esempio l’impacco al tè verde contro le occhiaie.

Il tè verde infatti non solo aiuta il nostro benessere bevendolo, ma anche utilizzandolo a livello topico sottoforma di impacchi per pelle e capelli o come tonico per il viso. In questo caso l’impacco al tè verde contro le occhiaie è un ottimo alleato contro occhiaie profonde, borse ed anche piccole rughe che circondano il contorno occhi. Ma vediamo come preparare il nostro impacco al tè verde contro le occhiaie e come agisce.

Tè verde contro le occhiaie: come agisce

La zona del contorno occhi è molto delicata, la pelle è molto sottile e ha bisogno di una maggiore idratazione. Infatti chi ha la pelle chiara e beve poco ha spesso le occhiaie. Il nostro impacco al tè verde contro le occhiaie può facilmente aiutarci anche a reidratare la pelle del contorno occhi, a renderla più elastica e luminosa, quindi più sana.

Preparare questo impacco è semplice, basta mettere in infusione due bustine di tè verde per 5 minuti al massimo. L’acqua non deve essere per forza bollente ma solo calda in modo da favorire l’infusione.

A questo il tè va messo in frigo perché va usato freddo. Dopo 15 minuti in frigo possiamo utilizzare il tè e immergervi dei batuffoli di cotone, strizzarli leggermente e porli sugli occhi.

Grazie al fresco e alle proprietà del tè verde gli occhi si sgonfieranno subito e le occhiaie tenderanno a schiarirsi. Possiamo usare anche direttamente le bustine di tè belle fredde direttamente sugli occhi per ottenere lo stesso risultato. Fa sicuramente bene anche bere tè verde per drenare i liquidi e ridurre le borse sotto gli occhi.